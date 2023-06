Футбольные менеджеры на ПК и Андроид: ТОП популярных игр

Football Manager и Football Manager Touch

FIFA 23

Pro Evolution Soccer и eFootball

Football, Tactics & Glory

Soccer Manager

WE ARE FOOTBALL

Наконец, WE ARE FOOTBALL — проект студии Winning Streak Games, который порядком отличается от прочих игр в жанре. Если большинство футбольных менеджеров посвящено трансферам, расстановкам и прочим тактическим моментам, WE ARE FOOTBALL уделяет внимание развитию футбольного клуба как организации. Это значит, что игроку предстоит следить за планировкой территории клуба и ценами на билеты, работать с болельщиками, искать спонсоров и отвечать за выпуск акций. Иными словами, игра предлагает глубоко погрузиться в закулисье футбольной логистики и экономики, что встречается довольно редко.