Футбольные менеджеры на ПК и Андроид: ТОП популярных игр

Футбольные менеджеры — широко популярный в узких кругах жанр, который имеет армию преданных поклонников. Если вы немного устали от привычной FIFA и хотите больше погрузиться в управление футбольными клубами, мы собрали список лучших менеджеров для ПК и мобильных платформ.

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Football Manager и Football Manager Touch

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Серия Football Manager не нуждается в представлении: это самая популярная франшиза, посвященная теме менеджмента футбольных клубов. Разработчики подробно симулируют все нюансы тренерской работы — от трансфера игроков и подбора схем до пресс-конференций, личных отношений с подопечными и прочих деталей. Поклонники Football Manager справедливо критикуют серию за то, что ежегодные выпуски привносят ничтожно мало нововведений, но промахи разработчиков активно исправляют фанатские модификации. Кроме того, на мобильных платформах доступна Football Manager Touch: немного облегченная версия игры, адаптированная для тачскринов.

Steam

FIFA 23

FIFA 23 может похвастать не только аркадными матчами, но и неплохим режимом карьеры менеджера. Конечно, по глубине механик он не сравнится с Football Manager, но игроку все равно будет, над чем подумать. В режиме карьеры тренеру предстоит пройти путь от маленькой команды до руководства над крупнейшими клубами планеты, занимаясь привычными для тренера вещами — поиском талантов, трансферами, расстановкой игроков и многим другим.

Steam

Pro Evolution Soccer и eFootball

Pro Evolution Soccer от японской студии Konami долгое время была единственным конкурентом FIFA от Electronic Arts. Если главная спортивная игра EA делала ставку на множество реальных лицензий и великолепную графику, то франшиза японцев всегда отличалась акцентом на реализм и правдоподобное поведение мяча. Да, в Pro Evolution Soccer представлено меньше реальных клубов, но благодаря хорошей поддержке модов это легко исправить. Сейчас серия, после смены бренда превратившаяся в eFootball, переживает не лучшие времена, но старые выпуски Pro Evolution Soccer все равно стоят внимания. С другой стороны, eFootball 2023 бесплатна и больше фокусируется на многопользовательских матчах, нежели одиночной игре.

Steam

Football, Tactics & Glory

Football, Tactics & Glory помещает элементы менеджмента в формат тактической стратегии, где каждый матч — это пошаговое «сражение», а каждый футболист — самостоятельный юнит, который обладает собственными навыками. Сами разработчики называют игру гибридом Football Manager и XCOM, но без присущей менеджменту рутины. Один сезон может продлиться всего пару часов, а вместо таблиц с цифрами игроку предстоит уделять больше внимания матчам, прокачке игроков и другим интересным решениям.

Steam

Soccer Manager

Soccer Manager — бесплатная серия футбольных менеджеров, которая доступна на ПК и мобильных платформах. Она едва ли может похвастать глубиной Football Manager и впечатляющей графикой FIFA: основной аргумент в пользу игры — это крайне низкие системные требования и мультиплатформа. Soccer Manager будет хорошим вариантом, например, если вы ищете что-то футбольное для мобильного телефона, но не готовы тратить деньги на покупку других игр.

Steam

WE ARE FOOTBALL

Наконец, WE ARE FOOTBALL — проект студии Winning Streak Games, который порядком отличается от прочих игр в жанре. Если большинство футбольных менеджеров посвящено трансферам, расстановкам и прочим тактическим моментам, WE ARE FOOTBALL уделяет внимание развитию футбольного клуба как организации. Это значит, что игроку предстоит следить за планировкой территории клуба и ценами на билеты, работать с болельщиками, искать спонсоров и отвечать за выпуск акций. Иными словами, игра предлагает глубоко погрузиться в закулисье футбольной логистики и экономики, что встречается довольно редко.