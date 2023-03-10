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1 час назад

Стартовые продажи Fospoken не оправдали ожиданий Square Enix

Игромания.ру

Square Enix выпустила очередной отчёт для инвесторов, откуда стало известно несколько интересных подробностей о Forspoken, которая на релизе встретилась с большим количеством критики. Стоит учесть, что указанная информация актуальна на 3 февраля, но в открытом доступе документ появился лишь сегодня.

Стартовые продажи Fospoken не оправдали ожиданий создателей
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Издатель прокомментировал стартовые продажи ролевого экшена. Они оказались довольно слабыми и явно не оправдали ожиданий Square Enix. Сейчас компания прогнозирует заметный спад прибыли за квартал, но не списывает Forspoken со счетов — планируется добрать продажи после выхода патчей и новых рекламных материалов.

Критика от игроков и журналистов стала одной из проблем. Издатель отметил, что из плюсов выделяли боевую систему и паркур. В будущем эти данные помогут сделать новые игры компании лучше.

Недавно стало известно, что авторы Forspoken стали частью Square Enix. Также рассказали, что игра претерпела большое количество изменений за время разработки.

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