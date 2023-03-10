Стартовые продажи Fospoken не оправдали ожиданий создателей

Square Enix выпустила очередной отчёт для инвесторов, откуда стало известно несколько интересных подробностей о Forspoken, которая на релизе встретилась с большим количеством критики. Стоит учесть, что указанная информация актуальна на 3 февраля, но в открытом доступе документ появился лишь сегодня.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

Издатель прокомментировал стартовые продажи ролевого экшена. Они оказались довольно слабыми и явно не оправдали ожиданий Square Enix. Сейчас компания прогнозирует заметный спад прибыли за квартал, но не списывает Forspoken со счетов — планируется добрать продажи после выхода патчей и новых рекламных материалов.

Критика от игроков и журналистов стала одной из проблем. Издатель отметил, что из плюсов выделяли боевую систему и паркур. В будущем эти данные помогут сделать новые игры компании лучше.