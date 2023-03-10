Стратегия War Hospital получила трейлер с датой выхода

Мрачная стратегия War Hospital в рамках шоу издателя Nacon получила новый трейлер с датой выхода. На этот раз ролик посвящён письму раненного солдата.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

Боец пишет своей любимой и рассказывает о тяготах военного времени. В видео также показали много новых кадров игрового процесса и использование различных механик: улучшение лагеря, письма, разведка территории.

Игрокам предстоит возглавить полевой госпиталь, где придётся лечить прибывающих раненых, одновременно управляя персоналом и ресурсами больницы.