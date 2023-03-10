Fortnite перестал работать на устаревших версиях Windows

Новый сезон Fortnite под названием Mega запустится только на компьютерах пользователей с Windows 10 — игра официально перестала поддерживать более старые версии операционной системы от Microsoft . Об этом сообщает портал The Verge.

«Как было объявлено ранее, начиная с четвертой главы второго сезона, игроки должны пользоваться Windows 10 или выше для официального продолжения игры в Fortnite на ПК. Windows 7 и Windows 8 больше не поддерживаются Fortnite», — говорится в официальном сообщении аккаунта @FortniteStatus в Twitter.

О том, что устаревшие версии ОС Windows больше не будут поддерживаться Fortnite, разработчик в лице Epic Games заявил в декабре минувшего года. Игра все еще доступна на других платформах — PlayStation, Xbox, Nintendo Switch и Android. Если же кто-то пока не готов сделать апгрейд Windows, Epic рекомендует воспользоваться облачными сервисами, которые позволят обойти это ограничение.