Fortnite перестал работать на устаревших версиях Windows

Новый сезон Fortnite под названием Mega запустится только на компьютерах пользователей с Windows 10 — игра официально перестала поддерживать более старые версии операционной системы от Microsoft. Об этом сообщает портал The Verge.
«Как было объявлено ранее, начиная с четвертой главы второго сезона, игроки должны пользоваться Windows 10 или выше для официального продолжения игры в Fortnite на ПК. Windows 7 и Windows 8 больше не поддерживаются Fortnite», — говорится в официальном сообщении аккаунта @FortniteStatus в Twitter.
О том, что устаревшие версии ОС Windows больше не будут поддерживаться Fortnite, разработчик в лице Epic Games заявил в декабре минувшего года. Игра все еще доступна на других платформах — PlayStation, Xbox, Nintendo Switch и Android. Если же кто-то пока не готов сделать апгрейд Windows, Epic рекомендует воспользоваться облачными сервисами, которые позволят обойти это ограничение.
Ранее «Газета.Ru» рассказывала о том, что с 30 января пользователи, загрузившие Fortnite из App Store и Google Play, лишатся возможности запускать игру, если они младше 18 лет.