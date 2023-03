Бесплатные игры на выходные: что скачать на ПК

В Epic Games Store раздают Call of the Sea: стильный симулятор ходьбы в сеттинге 1930-х годов, где игроку в роли девушки предстоит отыскать пропавшую экспедицию мужа на таинственном тихоокеанском острове. На пути к разгадке произошедшего героиню ждут руины вымершей цивилизации, множество головоломок и великолепные пейзажи джунглей. Call of the Sea можно бесплатно забрать до 16 марта.