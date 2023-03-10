Бесплатные игры на выходные: что скачать на ПК

Игровая индустрия вступила в период затишья: конец 2022 и начало 2023-го отгремели, и до следующей волны премьер еще месяцы. Чтобы вы не скучали, мы собрали традиционную подборку бесплатных игр.

Фото: Steam Steam

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В Epic Games Store раздают Call of the Sea: стильный симулятор ходьбы в сеттинге 1930-х годов, где игроку в роли девушки предстоит отыскать пропавшую экспедицию мужа на таинственном тихоокеанском острове. На пути к разгадке произошедшего героиню ждут руины вымершей цивилизации, множество головоломок и великолепные пейзажи джунглей. Call of the Sea можно бесплатно забрать до 16 марта.

Steam

Слухи о презентации Capcom, утекшие в Сеть раньше времени, подтвердились: в Steam действительно вышла демоверсия ремейка Resident Evil 4. Фрагмент под названием Chainsaw Demo включает в себя самое начало игре, где Леон Кеннеди прибывает в деревню, чьи жители заражены жутким паразитом Плага. Хорошая новость: демоверсия не ограничена по времени, поэтому играть в нее можно столько, сколько захочется — вплоть до полноценного релиза игры. Chainsaw Demo недоступен в российском Steam, но это ограничение не трудно обойти.

Steam

В Steam стала бесплатной AWAKE: черно-белая история в жанре триллер о влюбленной паре, чья романтическая поездка на природу закончилась трагедией. Главный герой волею судеб застрял во временной петле, которая вынуждает его раз за разом переживать худшую ночь в жизни — но она же и поможет ему изменить судьбу.

Steam

The Hepatica Spring — милая визуальная новелла, вдохновленная классическим фэнтези и скандинавской мифологией. Игроку предстоит стать хозяином гостиницы на теплых источниках и принять целый ансамбль колоритных гостей: от странствующего барда до ведьмы-модницы. The Hepatica Spring не поддерживает русский язык, но если вы знаете английский и ищите что-нибудь небольшое, чтобы отвлечься — не проходите мимо.

Steam

Наконец, Helpless — меланхоличная история о матери и сыне, путешествующих по выжженной пост-апокалиптической пустыне. Чтобы выжить, им предстоит исследовать останки человечества в поисках ресурсов, решать головоломки и всеми силами избегать палящего солнца, прячась в тени.