В Total War: Warhammer 3 можно играть бесплатно до 13 марта

Издатель SEGA в социальных сетях объявил о проведении бесплатных выходных в стратегии Total War: Warhammer 3. Поиграть в проект абсолютно бесплатно можно до 13-го числа через Steam.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

Весь полученный прогресс сохранится и перенесётся в полноценную версию в случае её покупки. Более того, сейчас в Steam на всю франшизу Total War действуют скидки, а Total War: Warhammer 3 можно купить со скидкой в 30%.

Примечательно, что в России стратегия официально не доступна. Чтобы поиграть на бесплатных выходных, можно либо использовать VPN, либо набрать в браузере следующий запрос: steam://run/1142710. После того как вы его наберёте, вам предложат установить игру даже без включённого VPN.