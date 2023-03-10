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35 минут назад

В Total War: Warhammer 3 можно играть бесплатно до 13 марта

Чемпионат.comиещё 1

Издатель SEGA в социальных сетях объявил о проведении бесплатных выходных в стратегии Total War: Warhammer 3. Поиграть в проект абсолютно бесплатно можно до 13-го числа через Steam.

В Total War: Warhammer 3 можно играть бесплатно до 13 марта
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Весь полученный прогресс сохранится и перенесётся в полноценную версию в случае её покупки. Более того, сейчас в Steam на всю франшизу Total War действуют скидки, а Total War: Warhammer 3 можно купить со скидкой в 30%.

Примечательно, что в России стратегия официально не доступна. Чтобы поиграть на бесплатных выходных, можно либо использовать VPN, либо набрать в браузере следующий запрос: steam://run/1142710. После того как вы его наберёте, вам предложат установить игру даже без включённого VPN.

Total War: Warhammer 3 доступна только на ПК. Игра получила в основном положительные отзывы от критиков и игроков.

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