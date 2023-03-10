Sons of the Forest получила крупное обновление

Авторы сурвайвала Sons of the Forest из студии Endnight Games выпустили для игры крупное обновление. С ним в игре появились новые предметы снаряжения, а разработчики исправили более 50 багов.

С апдейтом в игру добавили дельтаплан, чтобы исследовать остров было интереснее и быстрее, а также бинокль, ворота в оборонительных стенах, ловушки для рыб, нового босса, костюм для спутника Вирджинии, смотровые башни в некоторых деревнях каннибалов и многое другое.