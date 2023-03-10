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27 минут назад

В России выпустят видеоигру по планам «Роскосмоса»

Мария Иванова

В «Роскосмосе» рассказали о разработке видеоигры «Космос - пространство будущего», сюжет которой будет «приближен к планам» корпорации. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на пресс-службу «Роскосмоса».

В России выпустят видеоигру по планам «Роскосмоса»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Тестовые образцы игры должны выйти 12 апреля, а первую версию игры планируют выпустить 1 сентября 2023 года.

В госкорпорации рассказали, что в новой игре можно будет управлять финансами, людьми, дорожной картой изобретений и строить внеземные базы.

Кроме того, игроков познакомят с «реальной инфраструктурой отрасли, достижениями и разработками».

Игру разрабатывают при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, а «Роскосмос» лишь оказывает проекту информационную поддержку, заявил «Ведомостям» представитель компании. Детали проекта он раскрывать не стал.

По данным газеты, президентский фонд выделил на проект около 3,7 миллиона рублей на условиях софинансирования, а общая сумма расходов на создание игры составляет 7,38 миллиона.

В фонде подчеркнули, что проект видеоигры «способствует формированию и укреплению традиции мирового лидерства отечественной космонавтики в сознании молодежи» и формирует интерес к отрасли через игру.

Проект частично создается на общественных началах, с образовательной составляющей - к разработке игры привлекают молодежь.

Калининградский инновационный центр «Техноценоз» получил грант в рамках проекта. Глава центра Александр Меркулов рассказал газете, что в создании игры участвуют несколько тысяч человек.

Готовая игра будет опубликована на новой цифровой платформе «Космикс.рус».

РБК ранее рассказало, что российские власти планируют создать в стране к 2030 году структуру по созданию видеоигр «Росгейм», которая выпустит 25 крупнобюджетных (AAA-игры) и 40 среднебюджетных (AA) игр, а также две игровые консоли и выйдет на мировой рынок.

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