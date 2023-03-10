В России выпустят видеоигру по планам «Роскосмоса»

В «Роскосмосе» рассказали о разработке видеоигры «Космос - пространство будущего», сюжет которой будет «приближен к планам» корпорации. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на пресс-службу «Роскосмоса».
Тестовые образцы игры должны выйти 12 апреля, а первую версию игры планируют выпустить 1 сентября 2023 года.
В госкорпорации рассказали, что в новой игре можно будет управлять финансами, людьми, дорожной картой изобретений и строить внеземные базы.
Кроме того, игроков познакомят с «реальной инфраструктурой отрасли, достижениями и разработками».
Игру разрабатывают при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, а «Роскосмос» лишь оказывает проекту информационную поддержку, заявил «Ведомостям» представитель компании. Детали проекта он раскрывать не стал.
По данным газеты, президентский фонд выделил на проект около 3,7 миллиона рублей на условиях софинансирования, а общая сумма расходов на создание игры составляет 7,38 миллиона.
В фонде подчеркнули, что проект видеоигры «способствует формированию и укреплению традиции мирового лидерства отечественной космонавтики в сознании молодежи» и формирует интерес к отрасли через игру.
Проект частично создается на общественных началах, с образовательной составляющей - к разработке игры привлекают молодежь.
Калининградский инновационный центр «Техноценоз» получил грант в рамках проекта. Глава центра Александр Меркулов рассказал газете, что в создании игры участвуют несколько тысяч человек.
Готовая игра будет опубликована на новой цифровой платформе «Космикс.рус».
РБК ранее рассказало, что российские власти планируют создать в стране к 2030 году структуру по созданию видеоигр «Росгейм», которая выпустит 25 крупнобюджетных (AAA-игры) и 40 среднебюджетных (AA) игр, а также две игровые консоли и выйдет на мировой рынок.