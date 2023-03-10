Вышла демоверсия ремейка Resident Evil 4

Capcom, как и ожидалось, выпустила демоверсию ремейка Resident Evil 4 под названием Chainsaw Demo.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

В состав Chainsaw Demo вошло специально скорректированное начало игры, которое можно переигрывать неограниченное количество раз. Демка доступна на PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series, PlayStation 4 и PC. Кстати, в настоящее время её можно скачать и в российском регионе Steam.

Ремейк Resident Evil 4 выходит 24 марта на PC, обоих поколениях PlayStation и Xbox Series. Ранее в сети появились свежие ролики и предварительные обзоры проекта.