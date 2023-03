Опубликованы системные требования The Last of Us Part I для ПК

Студия Naughty Dog опубликовала системные требования The Last of Us Part I на ПК и раскрыла технические подробности этого издания.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

Разработчики заявили, что игра будет поддерживать технологии DLSS и FSR 2.2, а также сможет работать на ультрашироких мониторах, что позволит расширить видимую сцену. Вместе с тем они подтвердили, что ПК-версия будет совместима с контроллером от PS5 и получит поддержку всех особенностей DualSense, 3D-аудио и расширенные графические настройки.

Согласно официальным данным, для запуска The Last of Us Part I при минимальных настройках графики необходимо, чтобы компьютер имел как минимум процессор AMD Ryzen 5 1500X или Intel Core i7-4770K и выше, видеокарту AMD Radeon 470, Nvidia GeForce GTX 970 или GTX 1050 Ti, а также был оснащен 16 ГБ оперативной памяти.

Для соответствия рекомендуемым системным требованиям необходимо наличие процессора AMD Ryzen 5 3600X или Intel Core i7-8700, видеокарт уровня AMD Radeon RX 5800 XT, Nvidia GeForce RTX 2070 Super или RTX 3060 и 16 ГБ ОЗУ и выше.

Чтобы сыграть в высоких настройках потребуется обзавестить компьютером с процессором AMD Ryzen 5 5600X или Intel Core i7-9700K, видеокартой Radeon RX 6750XT, GeForce RTX 2080 Ti, 32 ГБ ОЗУ и выше.

Любителям поиграть в пресете «ультра», то есть в 4K-разрешении при высокой и стабильной кадровой частоте, понадобится процессор AMD Ryzen 9 5900X или Intel Core i5-12600K, видеокарты Radeon RX 7900XT или Nvidia GeForce RTX 4080.

Игра The Last of Us Part I является ремейком оригинальной части, вышедшей еще в 2013 году. Релиз постапокалиптического экшена на ПК состоится 28 марта 2023 года.