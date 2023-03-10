Представлен новый сезон Fortnite «МЕГА»

Epic Games представила новый сезон Fortnite — «МЕГА». Он стартует в ближайшие несколько часов, но уже известны первые подробности.
Самое очевидное, конечно, новые локации в стиле аниме-киберпанка с японским оттенком. Вокруг этого строится вся эстетика и атмосфера свежего сезона, поскольку большинство персонажей выполнены в аналогичном стиле. Также и про технику — новый мотоцикл с ускорением и машина.
Видео доступно на YouTube-канале Fortnite RU. Права на видео принадлежат Epic Games.
Свежими нововведениями по части оружия стали:
Видео доступно на YouTube-канале Fortnite RU. Права на видео принадлежат Epic Games.
Также в течение недели после старта сезона все получат усиление опыта на 60 тыс. единиц. Вдобавок появятся новые парки и другие свежие локации, включая сад в пригороде Мега-Сити.
Ниже можно взглянуть на персонажей боевого пропуска — героя «Атаки титанов» добавят позже, в апреле-мае.
Сам сезон стартует в ближайшие несколько часов. Обычно в районе 15:00 мск.