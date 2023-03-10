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9 минут назад

Представлен новый сезон Fortnite. «МЕГА» стартует сегодня — он в стиле киберпанк-аниме

Чемпионат.comиещё 3

Epic Games представила новый сезон Fortnite — «МЕГА». Он стартует в ближайшие несколько часов, но уже известны первые подробности.

Представлен новый сезон Fortnite «МЕГА»
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Самое очевидное, конечно, новые локации в стиле аниме-киберпанка с японским оттенком. Вокруг этого строится вся эстетика и атмосфера свежего сезона, поскольку большинство персонажей выполнены в аналогичном стиле. Также и про технику — новый мотоцикл с ускорением и машина.

Видео доступно на YouTube-канале Fortnite RU. Права на видео принадлежат Epic Games.

Свежими нововведениями по части оружия стали:

  • мощный меч, позволяющий быстро перемещаться и имеющий две атаки с огромным уроном;
  • помповый дробовик и автомат с глушителем;
  • если верить трейлеру, ещё появится пистолет с самонаведением.

Видео доступно на YouTube-канале Fortnite RU. Права на видео принадлежат Epic Games.

Также в течение недели после старта сезона все получат усиление опыта на 60 тыс. единиц. Вдобавок появятся новые парки и другие свежие локации, включая сад в пригороде Мега-Сити.

Ниже можно взглянуть на персонажей боевого пропуска — героя «Атаки титанов» добавят позже, в апреле-мае.

Epic Games

Сам сезон стартует в ближайшие несколько часов. Обычно в районе 15:00 мск.

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