В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+7° в 
USD 75.46EUR 80.55
Войти в почту
1 час назад

Авторы War Thunder работают над авиасимулятором Aces of Thunder для PS VR2

Игромания.руиещё 1

Создатели War Thunder объявили о работе над авиасимулятором для PlayStation VR 2 под названием Aces of Thunder. Это будет спин-офф к популярной онлайн-игре.

Авторы War Thunder работают над авиасимулятором Aces of Thunder для PS VR2
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Игра посвящена исключительно воздушным боям и будет распространяться по платной модели. Все самолёты, которые будут входить в состав игры или дополнений, станут доступны сразу после покупки. Также можно будет настраивать внешний вид транспорта. Особенности гарнитуры PS VR2 позволят создать уникальный опыт, благодаря которому каждый почувствует себя пилотом боевого самолёта. Физически точные модели полёта и повреждений ещё больше способствуют погружению.

Разработчики заявляют, что игроки смогут практически по настоящему научиться управлять самолётом. На старте игра сфокусируется на легендарных самолётах Второй мировой войны, а грядущие дополнения будут пополнять парк боевой авиации машинами других эпох. В Aces of Thunder будет несколько режимов, посвящённых онлайн-боям с другими пилотами.

Например, командный бой или дуэли. Дату выхода объявят позднее, а команда имеет опыт работы над War Thunder. Стоит отметить, что ранее разработчики устраивали опрос игроков насчёт VR спин-оффа. Скриншоты игры

Игры,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий