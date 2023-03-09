Авторы War Thunder работают над авиасимулятором Aces of Thunder для PS VR2

Создатели War Thunder объявили о работе над авиасимулятором для PlayStation VR 2 под названием Aces of Thunder. Это будет спин-офф к популярной онлайн-игре.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

Игра посвящена исключительно воздушным боям и будет распространяться по платной модели. Все самолёты, которые будут входить в состав игры или дополнений, станут доступны сразу после покупки. Также можно будет настраивать внешний вид транспорта. Особенности гарнитуры PS VR2 позволят создать уникальный опыт, благодаря которому каждый почувствует себя пилотом боевого самолёта. Физически точные модели полёта и повреждений ещё больше способствуют погружению.

Разработчики заявляют, что игроки смогут практически по настоящему научиться управлять самолётом. На старте игра сфокусируется на легендарных самолётах Второй мировой войны, а грядущие дополнения будут пополнять парк боевой авиации машинами других эпох. В Aces of Thunder будет несколько режимов, посвящённых онлайн-боям с другими пилотами.