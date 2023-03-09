TT Games отменила несколько игр, включая LEGO-проект с Disney

По данным Nintendo Life, студия TT Games отменила несколько игр, включая LEGO-проект по франшизам Disney.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

В последнем случае речь идёт о творении под кодовым названием Project Marley, где должны были собрать героев разных серий студии — «Истории игрушек», «Пиратов Карибского моря» и так далее. Главной причиной отмены стал успех Disney Dreamlight Valley, которая основана на похожей концепции.

Сам проект находился в разработке не менее четырёх лет, причём внутри TT Games ещё и возникли сложности относительно общего видения игры. Среди других «LEGO-отмен» — игра про Стражей Галактики и мобильный порт LEGO Worlds.

Ещё в разработке у студии находился шутер под кодовым названием Project Rainbow Road, в котором сражались герои Warner Bros., включая персонажей «Рика и Морти», комиксов DC и так далее. В список участников при этом каким-то образом попали и «Очень странные дела» Netflix.