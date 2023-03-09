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1 час назад

СМИ: TT Games отменила несколько игр, включая LEGO-проект с Disney

Игромания.ру

По данным Nintendo Life, студия TT Games отменила несколько игр, включая LEGO-проект по франшизам Disney.

TT Games отменила несколько игр, включая LEGO-проект с Disney
Фото: Игромания.руИгромания.ру

В последнем случае речь идёт о творении под кодовым названием Project Marley, где должны были собрать героев разных серий студии — «Истории игрушек», «Пиратов Карибского моря» и так далее. Главной причиной отмены стал успех Disney Dreamlight Valley, которая основана на похожей концепции.

Сам проект находился в разработке не менее четырёх лет, причём внутри TT Games ещё и возникли сложности относительно общего видения игры. Среди других «LEGO-отмен» — игра про Стражей Галактики и мобильный порт LEGO Worlds.

Ещё в разработке у студии находился шутер под кодовым названием Project Rainbow Road, в котором сражались герои Warner Bros., включая персонажей «Рика и Морти», комиксов DC и так далее. В список участников при этом каким-то образом попали и «Очень странные дела» Netflix.

Под вопросом остаётся будущее и некоторых других новинок — дополнения по «Мандалорцу» для LEGO Star Wars: The Skywalker Saga и новой игры о Бэтмене. Их якобы «положили на полку», чтобы первым делом заняться ещё одним проектом про Гарри Поттера.

Игры,Гарри Поттер,Walt Disney,Netflix,
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