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2 часа назад

В сети появился список достижений Cities: Skylines 2

Игромания.руиещё 1

Несколько дней назад состоялся анонс Cities: Skylines 2. Игра выйдет уже в этом году на PC, PlayStation 5 и Xbox Series. Теперь же в сети появился список достижений грядущего проекта.

В сети появился список достижений Cities: Skylines 2
Фото: Игромания.руИгромания.ру

По данным TrueAchievements, в игре будет 40 достижений. В список попали простые действия, вроде создания скриншота или карты в редакторе. Много испытаний завязано на постройке зданий или создания транспортных линий. Также можно отметить достижения, связанные с погодными условиями и природными катаклизмами: судя по всему, они станут неотъемлемой частью игры.

В ожидании второй части градостроительного симулятора можно ознакомиться с оригинальной игрой, которую в прошлом месяце обновили для современных консолей.

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