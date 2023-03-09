В сети появился список достижений Cities: Skylines 2

Несколько дней назад состоялся анонс Cities: Skylines 2. Игра выйдет уже в этом году на PC, PlayStation 5 и Xbox Series. Теперь же в сети появился список достижений грядущего проекта.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

По данным TrueAchievements, в игре будет 40 достижений. В список попали простые действия, вроде создания скриншота или карты в редакторе. Много испытаний завязано на постройке зданий или создания транспортных линий. Также можно отметить достижения, связанные с погодными условиями и природными катаклизмами: судя по всему, они станут неотъемлемой частью игры.