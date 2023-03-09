Новый патч Wo Long: Fallen Dynasty исправил проблемы с мышью

Ролевой экшен Wo Long: Fallen Dynasty получил патч 1.03, который исправляет различные баги и проблемы, включая и уникальные недостатки порта на PC.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

В частности, речь идёт про неудобное управление компьютерной мышью, которое ранее раскритиковали игроки. Ранее мышь действовала будто геймпад, а её движения выглядели неестественно — это же касается и поведения камеры в игре.

Кроме того, новый патч устранил другие ошибки вроде вылетов, мерцающего экрана, сброса настроек, багов при прохождении отдельных боссов и так далее. При этом, похоже, что общая оптимизация всё равно не достигла качественного уровня — вероятно, что в будущем стоит ожидать новых исправлений.