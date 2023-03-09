Virtus.pro представила обновлённый состав по Dota 2 на второй тур DPC EEU

Российская организация Virtus.pro анонсировала состав по Dota 2. Новыми игроками «медведей» стали белорус Артем fng Баршак, который займёт пятую позицию и роль капитана, и россиянин Илья Kiritych~ Ульянов, представлявший последний год организацию Nemiga Gaming из Беларуси.
Игроки заменили в составе Александра Krylat Крылатова и Андрея Dukalis Куропаткина, которые были переведены в ин-актив. Как отмечалось ранее, сейчас оба игрока открыты к предложениям других коллективов.
Обновлённый состав Virtus.pro по Dota 2:
В своём комментарии глава Dota-направления Александр StrangeR Соломонов отметил, что в первом туре DPC была проделана большая работа по построению новой команды, но занятое на турнире место не устроило менеджмент.
Александр StrangeR Соломонов
«Изменения начались с нашего нового капитана fng и его желания вновь выступать на профессиональной сцене. Артём обладает уникальными знаниями, которые так нужны команде и, что немаловажно, умением правильно доносить их до игроков. Dukalis хороший игрок и приятный тиммейт, искренне желаю ему удачи, но приход fng изменит у нас многие необходимые вещи.
Наличие опытного капитана открыло возможность рассмотреть ещё одного молодого игрока в команду. Для Kiritych~ переход в VP — это важный вызов, и я уверен, что это ещё и самый подходящий момент сделать ключевые изменения в карьере, чтобы выйти на качественно новый уровень игры. Krylat желаю понимания и стойкости в данной ситуации. Так сложились обстоятельства, такой выбор мы сделали».
Второй тур Dota Pro Circuit для Восточной Европы стартует уже 12 марта, фактически через неделю после окончания The Lima Major 2023. Турнир откроют Darkside и Natus Vincere, One Move и Hydra.
Матчи первого дивизиона завершатся 2 апреля. Призовой фонд турнира — $205 тыс. Также коллективы разделят 920 очков DPC. Три лучшие команды региона отправятся на ESL One Berlin Major 2023, который пройдёт в Берлине с 26 апреля по 7 мая.