Virtus.pro представила обновлённый состав по Dota 2 на второй тур DPC EEU

«Изменения начались с нашего нового капитана fng и его желания вновь выступать на профессиональной сцене. Артём обладает уникальными знаниями, которые так нужны команде и, что немаловажно, умением правильно доносить их до игроков. Dukalis хороший игрок и приятный тиммейт, искренне желаю ему удачи, но приход fng изменит у нас многие необходимые вещи.



Наличие опытного капитана открыло возможность рассмотреть ещё одного молодого игрока в команду. Для Kiritych~ переход в VP — это важный вызов, и я уверен, что это ещё и самый подходящий момент сделать ключевые изменения в карьере, чтобы выйти на качественно новый уровень игры. Krylat желаю понимания и стойкости в данной ситуации. Так сложились обстоятельства, такой выбор мы сделали».