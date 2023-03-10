Capcom уточнила сроки выходы футуристического шутера Exoprimal

На Capcom Spotlight раскрыли официальную дату релиза футуристического командного экшена Exoprimal. Инсайдер Том Хендерсон был прав — игра действительно выходит 14 июля.Exoprimal будет доступна на PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One и PC (Steam), а также в день релиза в Xbox Game Pass — на консолях и PC. Заявлены русские субтитры и интерфейс.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

Цена на игру составила 59,99 долларов, а за 69,99 долларов можно приобрести издание Digital Deluxe с дополнительными предметами, ранней разблокировкой экзокостюмов и не только. За любой предзаказ обещают облики экзоскелетов и оружия.

А уже в этом месяце, с 17 по 19 марта, Capcom проведёт открытое бета-тестирование Exoprimal. Ожидаются кроссплатформенный матчмейкинг и возможность опробовать 10 экзокостюмов. Все участники тестирования получат амулет Aibius Medal, который будет доступен в полной версии игры.