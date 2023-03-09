Microsoft пообещала не повышать стоимость Game Pass из-за сделки с Activision

Microsoft настаивает, что стоимость подписки Game Pass не будет увеличена из-за сделки с Activision Blizzard.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

Подобное опасение выразил регулятор Британии — предполагается, что цена Game Pass в потенциале возрастёт из-за добавления в каталог крупных популярных серий вроде Call of Duty. Но, похоже, такие страхи не имеют под собой основания.

Microsoft не собирается увеличивать стоимость подписки, поскольку это быстро оттолкнёт многих пользователей, которых устраивают текущие условия. Кроме того, сама привлекательность Game Pass в случае подобного решения тоже понизится.

Для подтверждения этих слов в пример привели проекты, которые добавили в Game Pass после сделки с ZeniMax Media — речь идёт о франшизах вроде The Elder Scrolls, Fallout, Doom и Dishonored. Тогда цена подписки не выросла, поэтому и в случае успешного завершения сделки с Activision Blizzard этого не произойдёт.

Ранее Microsoft подтвердила, что предлагала Sony включить новые части Call of Duty в PS Plus в рамках 10-летнего соглашения. Но компания всё равно не согласилась на эту идею, хотя речь шла о добавлении игр в подписку сразу в день релиза.