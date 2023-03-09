Глава PlayStation заявил о желании заблокировать сделку Microsoft и Activision

Исполнительный вице-президент по корпоративным вопросам и коммерческий директор Activision Blizzard Лулу Ченг Месерви поделилась словами главы PlayStation Джима Райана на вопрос о сделке ActiBlizz и Microsoft.

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По её словам, во время закрытой встречи с регуляторами Евросоюза Райан отметил, что ему не нужна сделка по Call of Duty, он хочет просто заблокировать слияние.

«Я не хочу получать новую сделку по Call of Duty. Я просто хочу заблокировать ваше слияние».

Лулу Ченг Месерви подчеркнула, что Microsoft предложила Sony очень выгодную сделку, связанную с Call of Duty, однако Джим Райан отказывается идти навстречу — он твёрдо намерен сделать так, чтобы поглощение не состоялось.