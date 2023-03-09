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1 час назад

В Call of Duty: Modern Warfare 2 появится Шреддер из «Черепашек-ниндзя»

Чемпионат.com

Авторы Call of Duty: Modern Warfare 2 выпустили тизер, в котором показали Шреддера — злодея из «Черепашек-ниндзя». Судя по всему, в шутер добавят облик персонажа с его фишками, но точно это неизвестно.

В Call of Duty: Modern Warfare 2 появится Шреддер из «Черепашек-ниндзя»
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

В тизере можно увидеть Шреддера, его клинки, шлем и другое. В конце показали дату — 21 марта. Вероятно, в этот день авторы либо поделятся деталями появления персонажа, либо уже добавят злодея в проект. Появятся ли сами Черепашки-ниндзя, неизвестно.

Видео доступно на YouTube-канале TheGamingRevolution. Права на видео принадлежат Activision.

Call of Duty: Modern Warfare 2 — шутер, получивший хорошие оценки от аудитории и критиков. В нём есть сюжетная кампания и сетевой режим. Проект доступен на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series.

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