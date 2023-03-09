Игроки на PC раскритиковали обновлённую The Outer Worlds

Обновлённая версия The Outer Worlds разочаровала большинство игроков своей оптимизацией. На данный момент издание «Просто космос» (или The Outer Worlds: Spacer's Choice Edition) получило 214 отзывов в Steam, 18% которых — положительные.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

Пользователи жалуются на просадки FPS, частые зависания, «мыло» и другие проблемы, связанные с производительностью. При этом всё это испытывают даже обладатели мощных компьютеров. Многие не понимают, почему они должны платить 10 долларов за более худший игровой опыт, когда есть оригинальная The Outer Worlds. Что касается обещанных улучшений, то им, похоже, не удалось перевесить чашу весов.

Пользователи также отмечают, что за издание «Просто космос» отвечали Virtuos Games и Private Division, поэтому они не ругают разработчиков из Obsidian Entertainment.