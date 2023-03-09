Capcom пообещала исправить дождь в ремейке Resident Evil 4

В прошлом месяце издание Game Informer показало эксклюзивный геймплей пятой главы ремейка Resident Evil 4, который запомнился многим игрокам довольно странным эффектом дождя. К счастью, Capcom решила не оставлять ситуацию без внимания.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

Продюсер ремейка Ёсиаки Хирабаяси рассказал изданию Press Start о том, что команда видела реакцию игроков на дождь и уже работает над патчем первого дня, чтобы внести определённые коррективы.