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45 минут назад

Для Hogwarts Legacy вышел крупный патч, исправляющий отображение женских персонажей

Газета.Ruиещё 1

Игра Hogwarts Legacy получила масштабное обновление в виде патча, направленное на улучшение пользовательского опыта. Об этом сообщает портал Gamespot.

В Hogwarts Legacy исправили отображение женских персонажей
Фото: Warner Bros. Entertainment Inc.Warner Bros. Entertainment Inc.

Одним из главных улучшений патча стали визуальные новшества. В частности, было улучшено отображение женских моделей в открытом мире, чтобы больше соответствовать результату игрока в редакторе создания персонажа. Ранее многие пользователи жаловались на то, что все девушки-протагонисты выглядят одинаково в кат-сценах, что сводит на нет персонализацию в начале игры.

Также сообщается об устранении проблемам с полами длинных мантий и пальто, которые «застревали» в ногах персонажа, и некоторыми героями, которые «исчезали» из кат-сцен. Кроме того, была исправлена ошибка в квесте «Возьми печенье», который до этого работал некорректно у некоторых игроков.

Игра Hogwarts Legacy вышла 10 февраля на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Уже 5 мая игра появится на PlayStation 4 и Xbox One, а 25 июля выйдет версия для Nintendo Switch.

Ранее «Газета.Ru» рассказывала о том, что пиратская версия Hogwarts Legacy хакерши Empress работает быстрее лицензионной.

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