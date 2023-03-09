Поиграть в демоверсию ремейка Resident Evil 4 можно будет этой ночью

Сегодня в 1:30 мск состоится презентация Capcom, на которой компания поделится новостями о будущих релизах и уже вышедших играх. Судя по всему, главный сюрприз шоу утёк раньше времени.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

Демоверсия ремейка Resident Evil 4 будет доступна сегодня ночью. Вероятно, сразу после презентации или во время неё. На это обратил внимание инсайдер под ником MauroNL, который заметил рекламу демоверсии на Twitch. Видимо, её разместили раньше времени.

Делать демоверсии для Capcom не в новинку, и ремейк Resident Evil 4 не стал исключением.