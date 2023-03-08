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48 минут назад

Почти половина владельцев Steam Deck играют в игры Steam в портативе

Чемпионат.com

42% владельцев Steam Deck играют в игры Steam только на своих портативных устройствах, не обращая внимания на другие консоли и альтернативные форматы гейминга. Об этом рассказал дизайнер гаджета Лоуренс Янг. При этом точные продажи устройства он и его коллега Пьер-Лу Гриффе не раскрыли.

Почти половина владельцев Steam Deck играют в игры Steam в портативе
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Недавно мы узнали, что среди купивших Steam Deck людей, 42% в конечном итоге тратят большую часть своего игрового времени в Steam используя Steam Deck, предпочитая его другим устройствам.

Инженеры отметили, что они продолжают выпускать для Steam Deck различные полезные обновления. Недавно портативный ПК получил поддержку технологии трассировки лучей. Вся команда разработчиков прислушивается ко всем пожеланиям аудитории устройства.

Янг и Гриффе также заявили, что более мощная версия Steam Deck точно не увидит свет в ближайшее время.

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