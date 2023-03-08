Почти половина владельцев Steam Deck играют в игры Steam в портативе

42% владельцев Steam Deck играют в игры Steam только на своих портативных устройствах, не обращая внимания на другие консоли и альтернативные форматы гейминга. Об этом рассказал дизайнер гаджета Лоуренс Янг. При этом точные продажи устройства он и его коллега Пьер-Лу Гриффе не раскрыли.

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Недавно мы узнали, что среди купивших Steam Deck людей, 42% в конечном итоге тратят большую часть своего игрового времени в Steam используя Steam Deck, предпочитая его другим устройствам.

Инженеры отметили, что они продолжают выпускать для Steam Deck различные полезные обновления. Недавно портативный ПК получил поддержку технологии трассировки лучей. Вся команда разработчиков прислушивается ко всем пожеланиям аудитории устройства.