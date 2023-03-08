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46 минут назад

Postal 4 выйдет на PlayStation уже в этом месяце

Игромания.ру

Postal 4 выйдет на PlayStation уже в этом месяце

Postal 4 выйдет на PlayStation уже в этом месяце
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Разработчики Postal 4: No Regerts объявили о выходе игры на платформах PlayStation — это произойдёт уже 21 марта. Также показали и анонсирующий трейлер. На данный момент проект доступен только на PC.

Авторы описывают игру как истинное продолжение Postal 2. Чуваку и его верному псу придётся освоиться в новом городе, а в этом поможет абсурдный арсенал оружия и интерактивность окружения. Разработчики делают акцент на вариативности прохождения заданий и открытом мире с побочными квестами и коллекционными предметами.

Postal 4: No Regerts вышла в раннем доступе в 2019 году, а полноценный релиз состоялся спустя три года. Игра попала в список худших игр 2022 года, чему разработчики только порадовались.

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