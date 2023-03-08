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22 минуты назад

S.T.A.L.K.E.R. 2 обещают показать на выставке GDC 2023

Игромания.ру

Игру S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl можно будет увидеть на выставке GDC 2023 через две недели, в ночь на 24 марта. Сама конференция разработчиков видеоигр пройдёт в Сан-Франциско с 20 по 24 число.

S.T.A.L.K.E.R. 2 обещают показать на выставке GDC 2023
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Панель с участием GSC Game World продлится всего полчаса: с 2:00 МСК до 2:30 МСК. Основное внимание будет уделено технологиям Nvidia. В частности, Audio2Face, позволяющей благодаря ИИ воссоздавать лицевую анимацию персонажей по произносимым словам. Релиз S.T.A.L.K.E.R. 2 ожидается в этом году на Xbox Series и PC, в том числе в Game Pass.

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