The Callisto Protocol получит режим Contagion и новые анимации смерти

Создатели The Callisto Protocol назвали дату выхода обещанного бандла Contagion — 14 марта. В этот день игроки получат новый режим, набор скинов Watchtower и четырнадцать новых анимаций смерти.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

Режим Contagion придётся по вкусу всем любителям сложности — при его активации у игрока на руках окажется меньше патронов и здоровья. Напомним, что в распоряжении персонажа будет лишь одна жизнь, а в случае гибели придётся начинать путешествие с самого начала.

The Callisto Protocol будут поддерживать дополнительным контентом вплоть до лета. Весной игроков ожидает бандл Riot с новым режимом — в нём Джейкоб будет сражаться против волн противников. А на лето разработчики запланировали некий сюжетный контент.

The Callisto Protocol вышла 2 декабря на PlayStation, Xbox и PC. Недавно в хоррор добавили обещанную «Новую игру+», а в прошлом месяце — хардкорный режим не для слабонервных.