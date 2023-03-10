В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+5° в 
USD 75.90EUR 80.14
Войти в почту
1 час назад

The Callisto Protocol получит режим Contagion и новые анимации смерти 14 марта

Игромания.руиещё 1

Создатели The Callisto Protocol назвали дату выхода обещанного бандла Contagion — 14 марта. В этот день игроки получат новый режим, набор скинов Watchtower и четырнадцать новых анимаций смерти.

The Callisto Protocol получит режим Contagion и новые анимации смерти
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Режим Contagion придётся по вкусу всем любителям сложности — при его активации у игрока на руках окажется меньше патронов и здоровья. Напомним, что в распоряжении персонажа будет лишь одна жизнь, а в случае гибели придётся начинать путешествие с самого начала.

The Callisto Protocol будут поддерживать дополнительным контентом вплоть до лета. Весной игроков ожидает бандл Riot с новым режимом — в нём Джейкоб будет сражаться против волн противников. А на лето разработчики запланировали некий сюжетный контент.

The Callisto Protocol вышла 2 декабря на PlayStation, Xbox и PC. Недавно в хоррор добавили обещанную «Новую игру+», а в прошлом месяце — хардкорный режим не для слабонервных.

Напомним также, что творческая группа Mechanics VoiceOver готовит русскую озвучку The Callisto Protocol — нужная сумма на проект уже собрана.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий