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1 час назад

Among Us на мобильных загрузили уже более полумиллиарда раз

Игромания.ру

Число загрузок мобильной версии Among Us превысило 500 млн. На достижение такого результата игре потребовалось чуть меньше 5 лет — изначально релиз Among Us на iOS и Android состоялся в июне 2018 года. Впрочем, особую популярность игра снискала в 2020-м на фоне распространения коронавируса и расширения ограничений. К концу года число загрузок мобильной Among Us составило 230 млн.

Among Us на мобильных загрузили уже более полумиллиарда раз
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Наибольшее число игроков мобильной Among Us приходится на США, а второе и третье место занимают Бразилия и Индия соответственно. Всего с момента запуска геймеры потратили в проекте на мобильных около $92 млн.

Кроме iOS и Android, Among Us доступна и на всех актуальных консолях и PC. Есть и версия игры для VR — её продажи превышают 1 млн копий.

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