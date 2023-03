Among Us на мобильных загрузили уже более полумиллиарда раз

Число загрузок мобильной версии Among Us превысило 500 млн. На достижение такого результата игре потребовалось чуть меньше 5 лет — изначально релиз Among Us на iOS и Android состоялся в июне 2018 года. Впрочем, особую популярность игра снискала в 2020-м на фоне распространения коронавируса и расширения ограничений. К концу года число загрузок мобильной Among Us составило 230 млн.