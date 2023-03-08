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53 минуты назад

Игра Halo Infinite для Xbox внезапно получила русскую озвучку

Газета.Ru

7 марта студия 343 Industries выпустила обновление для Halo Infinite, которое, помимо прочего, добавило в игру русскоязычную озвучку. Об этом сообщает издание DTF.

Игра Halo Infinite для Xbox внезапно получила русскую озвучку
Фото: Кадр из видео/Paramount Plus/YoutubeКадр из видео/Paramount Plus/Youtube

О намерении добавить в игру голоса российских актеров Microsoft (издатель игры) сообщила еще в январе 2022 года. Однако после начало СВО на реализацию данных планов надежды было мало, поскольку многие иностранные издатели в принципе начали отказываться от перевода своих игр на русский язык. Поэтому добавление русскоязычного дубляжа в Halo Infinite стало приятным сюрпризом.

Упомянутое обновление приурочено к старту нового сезона Echoes Within в онлайн-режиме шутера. С его выходом, кроме русскоязычной локализации, в Halo Infinite появились новый боевой пропуск, а также новые амуниция, оружия, онлайн-режимы и карты.

Вместе с тем разработчики улучшили и техническое состояние игры. Отныне в ПК-версии Halo Infinite имеется поддержка трассировки лучей. Для включения этой опции в компьютере игрока должна быть установлена видеокарта не слабее AMD серии Radeon RX 6000 или Nvidia серии GeForce 2000.

Halo Infinite – это крайняя часть фантастических онлайн-шутеров в серии Halo. Игра вышла осенью 2021 года и доступна на ПК, Xbox One, а также Xbox Series X и S. Мультиплеерная часть игры распространяется бесплатно.

Ранее «Газета.Ru» писала о том, что энтузиасты заменили Вовчиков из Atomic Heart на аниме-роботов с большой грудью.

Игры,Microsoft,
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