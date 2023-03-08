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31 минуту назад

В Hogwarts Legacy появилась русская озвучка, но она вас разочарует

Cq.ru

Вышедшая в начале февраля экшен-RPG Hogwarts Legacy полюбилась даже тем, кто не был поклонником Гарри Поттера. Однако погружению во вселенную игры могло помешать отсутствие русской озвучки — в «Хогвартс. Наследие» много диалогов, которые не всегда удобно читать, если вы недостаточно хорошо знаете английский. Скриншот Hogwarts Legacy Энтузиаст с ником nikoworld поделился модификацией, которая поможет немного отвлечься от прочитывания диалогов. Пользователь добавил машинную озвучку для игры, за которую отвечает бот «Яндекса». Не стоит ожидать хоть какой-то актерской игры от роботизированного голоса, но как временная мера этот мод вполне сгодится.

В Hogwarts Legacy появилась русская озвучка
Фото: VKVK

Русскую озвучку для Hogwarts Legacy можно скачать по данной ссылке. Создатель мода сохранил оригинальные голоса героев, но сделал их чуть тише, поэтому получилось нечто вроде закадрового перевода.

В настоящее время полноценную озвучку с актерами готовит студия GamesVoice. Энтузиасты собрали 2 млн рублей , пообещав закончить работу до конца 2023 года.

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