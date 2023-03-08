В Hogwarts Legacy появилась русская озвучка

Вышедшая в начале февраля экшен-RPG Hogwarts Legacy полюбилась даже тем, кто не был поклонником Гарри Поттера. Однако погружению во вселенную игры могло помешать отсутствие русской озвучки — в «Хогвартс. Наследие» много диалогов, которые не всегда удобно читать, если вы недостаточно хорошо знаете английский. Скриншот Hogwarts Legacy Энтузиаст с ником nikoworld поделился модификацией, которая поможет немного отвлечься от прочитывания диалогов. Пользователь добавил машинную озвучку для игры, за которую отвечает бот «Яндекса». Не стоит ожидать хоть какой-то актерской игры от роботизированного голоса, но как временная мера этот мод вполне сгодится.
Русскую озвучку для Hogwarts Legacy можно скачать по данной ссылке. Создатель мода сохранил оригинальные голоса героев, но сделал их чуть тише, поэтому получилось нечто вроде закадрового перевода.
В настоящее время полноценную озвучку с актерами готовит студия GamesVoice. Энтузиасты собрали 2 млн рублей , пообещав закончить работу до конца 2023 года.