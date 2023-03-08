В Hogwarts Legacy появилась русская озвучка

Вышедшая в начале февраля экшен-RPG Hogwarts Legacy полюбилась даже тем, кто не был поклонником Гарри Поттера. Однако погружению во вселенную игры могло помешать отсутствие русской озвучки — в «Хогвартс. Наследие» много диалогов, которые не всегда удобно читать, если вы недостаточно хорошо знаете английский. Скриншот Hogwarts Legacy Энтузиаст с ником nikoworld поделился модификацией, которая поможет немного отвлечься от прочитывания диалогов. Пользователь добавил машинную озвучку для игры, за которую отвечает бот «Яндекса». Не стоит ожидать хоть какой-то актерской игры от роботизированного голоса, но как временная мера этот мод вполне сгодится.