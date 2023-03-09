Valve запретила ряду китайских команд участвовать в турнирах по Dota 2

Разработчики Dota 2 в лице компании Valve дисквалифицировали ряд китайских команд и игроков со всех своих турниров, в том числе региональных лиг Dota Pro Circuit, мейджоров и The International.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

В список за различные нарушения попали игроки легендарного клуба EHOME, экс-участники коллектива Knights, а также бывшие игроки Dawn Gaming и LBZS и менее известные киберспортсмены.

Подробности не раскрываются — по словам комментатора Рустама Adekvat Мавлютова, одних обвинили в участии в подставных матчах, других наказали за читы. Поэтому сроки наказаний различаются.

Клубы также были отстранены от Dota Pro Circuit, места EHOME и Knights в высшем дивизионе региональной лиги Китая займут Aster.Aries и Outsiders From CN.

Список известных дисквалифицированных игроков:

Night, Salad и Lww (EHOME) — отстранены до 9 марта 2025 года;

xiaoyu (EHOME) — до 9 марта 2024 года;

mks- (EHOME) — пожизненно;

весь состав Knights — пожизненно;

ex, Son Goku, Docres и Ms (Dawn Gaming)— до 9 марта 2024 года;

zone, Nj и rayy (Team Mystiqye) — до 9 марта 2025 года;

mmm (Team Mystiqye) — до 9 марта 2024 года;

Hellios и guoguo (LBZS) — пожизненно;

pp (LBZS) — до 9 марта 2025 года.