Valve запретила ряду китайских команд участвовать в турнирах по Dota 2

Разработчики Dota 2 в лице компании Valve дисквалифицировали ряд китайских команд и игроков со всех своих турниров, в том числе региональных лиг Dota Pro Circuit, мейджоров и The International.
В список за различные нарушения попали игроки легендарного клуба EHOME, экс-участники коллектива Knights, а также бывшие игроки Dawn Gaming и LBZS и менее известные киберспортсмены.
Подробности не раскрываются — по словам комментатора Рустама Adekvat Мавлютова, одних обвинили в участии в подставных матчах, других наказали за читы. Поэтому сроки наказаний различаются.
Клубы также были отстранены от Dota Pro Circuit, места EHOME и Knights в высшем дивизионе региональной лиги Китая займут Aster.Aries и Outsiders From CN.
Список известных дисквалифицированных игроков:
EHOME — старейший киберспортивный клуб Китая. На самом первом чемпионате мира The International 2011 команда заняла второе место, проиграв в финале NAVI.