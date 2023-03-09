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13 минут назад

Valve запретила EHOME и другим китайским командам участвовать в своих турнирах по Dota 2

Чемпионат.comиещё 1

Разработчики Dota 2 в лице компании Valve дисквалифицировали ряд китайских команд и игроков со всех своих турниров, в том числе региональных лиг Dota Pro Circuit, мейджоров и The International.

Valve запретила ряду китайских команд участвовать в турнирах по Dota 2
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

В список за различные нарушения попали игроки легендарного клуба EHOME, экс-участники коллектива Knights, а также бывшие игроки Dawn Gaming и LBZS и менее известные киберспортсмены.

Подробности не раскрываются — по словам комментатора Рустама Adekvat Мавлютова, одних обвинили в участии в подставных матчах, других наказали за читы. Поэтому сроки наказаний различаются.

Клубы также были отстранены от Dota Pro Circuit, места EHOME и Knights в высшем дивизионе региональной лиги Китая займут Aster.Aries и Outsiders From CN.

Список известных дисквалифицированных игроков:

  • Night, Salad и Lww (EHOME) — отстранены до 9 марта 2025 года;
  • xiaoyu (EHOME) — до 9 марта 2024 года;
  • mks- (EHOME) — пожизненно;
  • весь состав Knights — пожизненно;
  • ex, Son Goku, Docres и Ms (Dawn Gaming)— до 9 марта 2024 года;
  • zone, Nj и rayy (Team Mystiqye) — до 9 марта 2025 года;
  • mmm (Team Mystiqye) — до 9 марта 2024 года;
  • Hellios и guoguo (LBZS) — пожизненно;
  • pp (LBZS) — до 9 марта 2025 года.

EHOME — старейший киберспортивный клуб Китая. На самом первом чемпионате мира The International 2011 команда заняла второе место, проиграв в финале NAVI.

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