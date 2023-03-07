В Hogwarts Legacy нашли систему преступлений

Датамайнер под ником hpororan опубликовал на Reddit строчки кода из игры Hogwarts Legacy, которые указывают на разработку ряда механик для игры — судя по всему, их вырезали перед релизом или планируют добавить в дополнениях.

Фото: WARNER BROS. WARNER BROS.

К примеру, в Hogwarts Legacy хотели сделать систему преступлений — игровая система могла бы выявлять и наказывать воровство, проникновение в дома, насилие и применение непростительных заклинаний.

По словам датамайнера, это можно бы сделать взлом домов в Хогсмиде более увлекательным, а игру в целом — более захватывающей.

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