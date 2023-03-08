В новом обновлении PlayStation 5 появился Discord

О сотрудничестве между Sony и авторами Discord стало известно уже давно. В новом обновлении для PlayStation 5, вес которого составил почти 1,2 ГБ, пожелания игроков были услышаны. Сервис должен заменить сообщества, которые ранее удалила корпорация.

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Кроме того, обновление принесло и другие нововведения.

Например, появилась поддержка VRR для разрешения 1440p с использованием HDMI 2.1. Раньше функция была доступна только на дисплеях с разрешением 1080p или 4K.

Теперь для обновления контроллеров DualSense не обязательно подключать их по проводу. Также в библиотеке появились фильтры, которые упростят поиск в списке игр. Стало возможным напрямую с консоли отправить скриншоты и видео в приложение PS App.