Как развлечься на 8 марта? Топ-7 игр для девушек на ПК

Многие геймеры не знают, как лучше приобщить их вторую половинку к играм: чаще всего этот вопрос вдвойне актуален для девушек, ведь видеоигры — стереотипно «мальчишеское» увлечение. Но это совсем не так — надо лишь подобрать правильную игру. Для этого мы собрали короткий список проектов из разных жанров, которые послужат отличным окном в мир видеоигр.

Фото: Steam Steam

Stardew Valley

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Stardew Valley стала первой видеоигрой для многих тысяч людей, которые прежде либо не проявляли интереса к хобби, либо не играли из принципа. Отчасти, наверное, причина в том, что суть игры не нуждается в долгих разъяснениях: это симулятор жизни в тихом городке, где игрок сам решает, чем заняться. Фермерством, животноводством, общением с соседями, коллекционированием редких рыб и минералов, планировкой идеального садика — механик много, но они достаточно просты и интуитивно понятны. Stardew Valley совершенно не давит на игрока, благодаря чему к ней хочется регулярно возвращаться. К тому же, милый пиксель-арт, музыка и отсутствие насилия помогают расслабиться.

Steam

Unpacking

Unpacking тоже не придется долго объяснять: вот вещи, вот комната, нужно распаковать коробки и правильно расположить вещи по комнате. Геймплей предельно простой, однако он приносит тот же сорт удовольствия, что уборка в реальной квартире, сортировка таблицы Excel или еще какое-нибудь рутинное занятие. Но вместе с тем Unpacking может послужить примером того, как игры способны рассказывать истории непосредственно через геймплей. Вещи, которые предстоит разбирать на протяжении игры, принадлежат девушке, которую игрок никогда не видит на экране — но все равно многое знает о ее жизни по личным пожиткам. Мягким игрушкам, наградным дипломам, одежде, обуви и другим мелочам.

Steam

It Takes Two

Кооперативные игры отлично подходят для знакомства с хобби: если ваша вторая половинка вдруг что-то не поймет или ошибется, вы всегда сможете помочь. It Takes Two — пожалуй, один из самых ярких представителей жанра. Это яркий, изобретательный, динамичный платформер, который постоянно предлагает новые механики, идеи и зрелищные моменты. Некоторые, конечно, запоминаются сильнее других, но скучать все равно будет некогда. Из-за того, что It Takes Two часто меняет правила игры, освоить ее будет чуточку сложнее, т.к. каждый из двух главных героев имеет собственные способности, но никто не запрещает вам поменяться персонажами, если вдруг захочется.

Steam

Lil Gator Game

Милейший платформер о маленьком аллигаторе, который изо всех сил хочет подбодрить свою старшую сестру. В Lil Gator Game нет конфликтов — только большой остров, полный смешных зверей, забавных диалогов и спрятанных секретов. Механики не требуют особой сноровки, однако исследовать мир в поисках новых друзей и милыъ шляп не надоедает на протяжении всего (довольно короткого) прохождения. Иными словами, если ваша девушка жалуется, что видеоигры слишком жестокие, покажите ей Lil Gator Game: она способна выжать сентиментальную слезу даже из самого циничного человека.

Steam

VA-11 Hall-A: Cyberpunk Bartender Action

Визуальные новеллы — еще одна хорошая отправная точка для знакомства с видеоиграми. Минимум механик, акцент на визуальный ряд, музыку и сюжет, проработанные персонажи, запоминающиеся сцены… VA-11 Hall-A — идеальный выбор. Она рассказывает историю девушки-бармена в киберпанковом городе, где разумные роботы и говорящие животные давно стали реальностью. Игроку же предстоит принимать клиентов, смешивать для них напитки и, конечно же, быть хорошим собеседником: гостям бара всегда есть, чем поделиться. И иногда напитки, которые вы подаете, могут повлиять на их жизни.

Steam

Dorfromantik

Dorfromantik — отличный пример неглупой, но при этом совершенно не сложной головоломки, за которой можно просиживать часами. Игрок создает идиллический пейзаж сельской местности, размещая на карте тайлы местности: иногда на них находятся домики, иногда — фрагменты железных дорог, рек или гор. Пристраивая соответствующие элементы друг к другу, игрок получает очки и новую пачку тайлов, чтобы продолжить пейзаж. Но, на самом деле, победные очки не так важны, как удовольствие от медитативного процесса. И возможность сделать живописные скриншоты получившейся деревни.

Steam

Red Dead Redemption 2

Наконец, Red Dead Redemption 2 подойдет для знакомства с «серьезными» играми: большими, амбициозными и дорогими. Из всех ААА-блокбастеров с открытым миром только она позволяет изучать интересный мир без каких-либо помех и обязательных перерывов на другие механики. В Red Dead Redemption 2 можно проходить сюжетные миссии, а можно просто прыгнуть в седло и ехать навстречу закату. Для любителей конных прогулок поездки будут неповторимым удовольствием.