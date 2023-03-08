Лучшие игры про Россию — подборка из 10 оригинальных проектов

Еще совсем недавно российская игровая индустрия была скорее мертва, чем не, но сейчас ситуация прямо противоположная. Каждый год непременно выходят хотя бы несколько примечательных игр от отечественных разработчиков, и многие из них в том или ином виде посвящают творчество родине. Мы собрали список лучших игр про Россию и СССР.

Фото: Steam Steam

DOM RUSALOK

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DOM RUSALOK — отечественный инди-хоррор о провинциальном городке в девяностых, где происходят необъяснимые вещи прямиком из старых страшилок. Бандиты, коррупция и убийства соседствуют с мистикой, тайными сектами и научными опытами, пока ребятня во дворе собирает карбидные бомбы и жует гудрон. Игра сильно вдохновлена творчеством Стивена Кинга и Роберта Стайна, и авторы этого не скрывают. DOM RUSALOK — это ностальгический трип, ода ошалелому детству поколения девяностых и культовым ужастикам того времени.

Steam

«Анабиоз: Сон разума»

«Анабиоз» — пожалуй, одна из самых культовых видеоигр, разработанных на постсоветском пространстве. Она далеко не так известна, как S.T.A.L.K.E.R. или «Космические рейнджеры», и за границей о ней вспоминают гораздо реже: сейчас «Анабиоз» нигде нельзя приобрести даже в цифровом виде. А жаль, потому что другой такой игры просто не найти. Это психологический хоррор в антураже Северного полюса, который рассказывает о трагедии разбившегося атомного ледокола. Игроку предстоит выжить в жутком холоде и разобраться в причинах произошедшего, погружаясь в воспоминания погибших членов команды корабля. Если сюжетная завязка звучит интересно, не портьте себе удовольствие спойлерами — просто поиграйте в «Анабиоз» сами. Игра не лишена серьезных недостатков, но оно того стоит.

Summer of ‘58

Камерный психологический триллер о заброшенном пионерском лагере, где, по слухам, до сих пор обитают души беспокойных мертвецов. Summer of ’58 предлагает игроку изучить реликт советской эпохи глазами видеоблогера, который решает выяснить, кто же на самом деле убил обитателей лагеря «Юность» в 1958 году. Игра короткая и не слишком насыщенная какими-либо механиками, однако великолепная атмосфера компенсирует недостаток геймплея.

Steam

«ШХД: ЗИМА» и «ШХД: ЛЕТО»

Дилогию «ШХД» нельзя назвать играми в привычном смысле слова: это скорее интерактивные опыты, которые делают акцент на эстетику, настроение и эффект погружения. «ШХД: ЗИМА» посвящена зимним видам панельных домов, тускло освещенным подъездам и теплым кухням, откуда так уютно наблюдать за вьюгой. «ШХД: ЛЕТО» — про беззаботный отдых на деревне у бабушки. Оба проекта чудесные, но, повторимся, не ждите от них продуманных механик или закрученного сюжета.

Steam

Atom RPG и Trudograd

Любой русскоязычный поклонник Fallout хотя бы раз в жизни мечтал о «российской» версии легендарной пост-апокалиптической RPG, и не так давно она действительно появилась. Atom RPG вдохновлена классикой золотой эпохи CRPG, от Fallout до Baldur’s Gate — хотя влияние первой, конечно же, ощущается сильнее прочих. Советские пост-ядерные пустоши полны странностей, отсылок к фильмам, историй прямо из анекдотов и ностальгического юмора. Но и о проработанной ролевой системе авторы не забыли: Atom RPG можно пройти множеством разных способов. Если вам покажется мало, то всегда можно перенести персонажа из первой игры в продолжение — Trudograd, где события разворачиваются в северном заводском мегаполисе.

Steam

«Черная Книга»

Русский фольклор — бесконечный кладезь интересных, еще не рассказанных историй, но разработчики игр редко распоряжаются им. К счастью, «Черная Книга» исправила это упущение. Пермская студия Morteshka разработала масштабную, обширную ролевую игру, где реалии крестьянской жизни перемешиваются с колдовством, народными поверьями и черной магии. Чтобы спасти своего возлюбленного, молодой ведьме Василисе предстоит долгое путешествие по российской глубинке, полное тайн, опасностей, сюрпризов и неожиданных поворотов. Обязательная рекомендация для любого поклонника устного народного творчества.

Steam

«Помни…»

Сентиментальная история от Ice-Pick Lodge — создателей «Мора». Но, в отличие от magnum opus студии, «Помни…» это незамысловатая, трогательная история, которая найдет отклик в сердцах многих. Главный герой влачит серое, погрязшее в рутине существование, пока в его жизнь после долгой разлуки не возвращаются друзья детства. Им предстоит наладить отношения, оживить старые воспоминания и разобраться, как же события в городе переплетены с их жизнями. «Помни…» нельзя назвать столь же важной игрой, как «Мор», но она на 100% справляется со своей задачей — а именно, вызывает эмоции. Хорошие, плохие, настоящие.

Steam

Tiny Bunny

«Зайчик» — визуальная новелла по мотивам одноименного рассказа Дмитрия Мордаса. Поселок, находящийся в глуши, со всех сторон окружен таинственным лесом — и внезапно местные жители понимают, что их дети, один за другим, пропадают без вести. И главный герой, обычный шестиклассник, станет свидетелем жутких событий. «Зайчик» пребывает в раннем доступе Steam уже более года, но за это время игра собрала почти 10 000 положительных отзывов: чаще всего пользователи хвалят проект за стильную рисовку, отличный звук и, конечно же, сценарий. Финал истории и полноценный релиз состоятся ориентировочно в 2023 году.

Steam

«ПАНЕЛЬКИ»

Меланхоличная и нарочито однообразная, но затягивающая игра о тяжелых буднях рабочего ЖКХ. Чтобы заработать денег на билет и выбраться из бесконечного, похороненного под снегом города панелек, игроку предстоит примерить на себя роль дворника. Чистить снег с крыш, откапывать сугробы у подъездов, счищать машины и периодически греться внутри парадных. «ПАНЕЛЬКИ» отлично передает мрак, но вместе с тем неповторимое очарование подобных городов — особенно если вы сами жили в таком.

Steam

From the Darkness

Наконец, From the Darkness — маленький хоррор, который наглядно показывает, какими страшными могут быть старые советские квартиры. Главный герой приходит домой к умершему дедушке, чтобы забрать семейный фотоальбом, но… Скажем так, визит проходит не совсем по плану. На прохождение From the Darkness уйдет максимум час, поэтому мы не будем ничего спойлерить: лучше поиграйте сами. Игра даже заслужила некоторую популярность среди западных видеоблогеров.