Как подключить геймпад PlayStation 5 к ПК: инструкция

Геймпад DualSense от PlayStation 5 — одно из главных достоинств платформы Sony. Но для того, чтобы пользоваться им, совершенно не обязательно владеть консолью: контроллер отлично работает и на ПК. Портал PC Gamer рассказал, как правильно подключить его к компьютеру и настроить.

Фото: Sony Sony

Как подключить DualSense к ПК

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Проводное подключение

Для того, чтобы подключить DualSense к компьютеру по USB, вам понадобится кабель USB Type-C. Он идет в комплекте с PlayStation 5, но не входит в стандартную комплектацию DualSense, если вы покупали геймпад отдельно. Так или иначе, кабель стоит недорого: возьмите его в любом магазине техники и просто подключите DualSense к компьютеру. Устройство не потребует загрузки какого-либо дополнительного софта или специальных драйверов.

Подключение по Bluetooth

Для того, чтобы подключить DualSense к компьютеру через Bluetooth, вам понравится беспроводной адаптер: либо внешний, либо встроенный в материнскую плату. Чтобы наладить подключение, откройте меню «Параметры Bluetooth и других устройств» в Windows и нажмите «Добавление Bluetooth или другого устройства». Выберите Bluetooth — и компьютер начнет поиск доступных устройств.

На DualSense, зажмите кнопку с логотипом PlayStation и кнопку Share слева от тачпада, пока диод на последнем не начнет быстро мигать. Через несколько секунд на в списке устройств должен появиться безымянный «беспроводной контроллер» — нажмите на него, чтобы завершить подключение.

Настройка DualSense через Steam

Каким бы способом вы ни подключили DualSense к ПК, Windows распознает его как устройство на драйвере DirectInput, который распознается не всеми играми. Некоторые разрешат переназначать клавиши управления без дополнительных настроек, однако многие современные проекты построены вокруг драйвера Microsoft XIunput, который предназначен для контроллеров Xbox.

Для того, чтобы DualSense работал корректно, его можно перенастроить в Steam: клиент цифрового магазина Valve получил официальную поддержку геймпада еще в ноябре 2020 года. Steam — самый простой метод настройки DualSense, даже если вы собираетесь пользоваться устройством в играх, которые не привязаны к магазину.

Прежде всего, подключите DualSense к компьютеру: без разницы, через кабель или Bluetooth. После этого запустите Steam, откройте настройки и перейдите в меню «Контроллер». Нажмите «Основные настройки контроллера» и проверьте, что строчка «Польз. настройки PlayStation» отмечена галочкой. После этого вернитесь на предыдущий экран и откройте меню «Настройки для ПК». Там вы можете откалибровать стики, переназначить кнопки, настроить яркость и цвет подсветки, функции тачпада и многое другое. Причем настройки можно сохранять в наборы, чтобы приспособить разные профили под разные игры.

Если вы хотите, чтобы эти настройки сохранялись даже в играх, которые куплены вами не в Steam, то решение простое: добавьте их в Steam через «Добавить игру» — «Добавить стороннюю игру». Значок этой функции находится в нижнем левом углу окна программы.

Настройка DualSense через DS4Windows

Если же вы не хотите добавлять в библиотеку Steam игры от сторонних разработчиков, можно воспользоваться утилитой DS4Windows: она как раз недавно получила поддержку DualSense. Для настройки нужно запустить программу и подключить контроллер к ПК. DS4Windows предлагает те же функции, что и настройки Steam — изменение раскладки кнопок и цвета подсветки, мониторинг уровня заряда геймпада. DS4Windows позволит вам использовать DualSense в любой игре, которая поддерживает контроллер Xbox.

Какие игры используют функции DualSense на ПК

Одна из главных фишек DualSense — это адаптивные триггеры и продвинутый отклик. На PlayStation 5 они чаще всего встречаются в крупных эксклюзивах, и ПК-порты некоторых из них поддерживают аналогичные функции. Нюанс в том, что вам придется отключить пользовательские настройки контроллера в Steam — иначе возникнет конфликт драйверов. Ниже приводим неполный список громких проектов, поддерживающих полный функционал DualSense.