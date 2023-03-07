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55 минут назад

Инсайдер: Nintendo выпустит нечто среднее между Switch Pro и Switch 2

Чемпионат.com

Известный инсайдер Джефф Грабб под ником во время подкаста Kinda Funny Games Daily рассказал о планах Nintendo. Компания якобы выпустит новую консоль, но она будет чем-то средним между Switch Pro и Switch 2.

Инсайдер: Nintendo выпустит нечто среднее между Switch Pro и Switch 2
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Таким образом компания хочет повторить ситуацию с Game Boy Color, когда консоль немного продлила жизненный цикл оригинальной Game Boy.

«Вопрос ещё обсуждается. Говорится о том, что мы получим что-то не такое, как Switch Pro, может быть, даже не обязательно что-то вроде Switch 2. Это будет нечто среднее, как они делали с Game Boy Color».

Даже заядлые фанаты Nintendo понимают, что железо Switch уже устарело. Когда компания представит новое устройство, неизвестно. Многие инсайдеры говорили, что это произойдёт до конца этого года.

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