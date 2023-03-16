От бензопилы до рыболовной удочки: самые странные игровые контроллеры

На Nintendo Switch вышла необычная головоломка под названием No Paper!, которая предлагает игроку решать задачки… При помощи рулона туалетной бумаги. Звучит дико, но это далеко не самый странный контроллер в истории игровой индустрии: мы вспомнили, какие еще эксцентричные геймпады выходили в разное время.

Фото: Nintendo Nintendo

NES Power Glove

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Power Glove для NES — пожалуй, самый известный из провальных экспериментов Nintendo. Компания хотела произвести революцию в сфере геймпадов, закрепив элементы управления на перчатке, которая позволила бы геймерам играть при помощи жестов. Сейчас в подобной задумке нет ничего необычного, но по меркам 1980-х концепт был новаторским. И, к сожалению, технологии тех времен не подходили для столь амбициозного устройства. Мало того, что Power Glove требовала кропотливого размещения датчиков у телевизора — перчатка попросту не работала практически в каждой игре.

Wikipedia

Бензопила для Resident Evil 4

Релиз Resident Evil 4 для GameCube запомнился старожилам выходом коллекционного контроллера в виде бензопилы. Одним из самых жутких и смертоносных противников в игре были одержимые паразитом крестьяне с мешками на головах, которые преследовали игрока с бензопилами. Именно благодаря им геймпад от фирмы Nuby получил столь эксцентричную форму. Им категорически неудобно пользоваться, поэтому устройство получило репутацию странной диковинки, нежели практичного контроллера.

Nintendo

Sega Fishing Rod

Игры про рыбалку пользуются необычайной популярностью в Японии: в какой-то момент SEGA даже выпустила геймпад-удочку для Dreamcast. Он считывал подсечки при помощи датчика движений и имел отдельную катушку, которая позволяла по-настоящему сматывать леску. Причем по отзывам тех, кто пользовался Sega Fishing Rod, контроллер действительно работает и отлично справляется со своей задачей.

EveryBitGaming

R.O.B.

Геймеры и журналисты, заставшие эпоху NES, до сих пор вспоминают R.O.B. — одну из самых амбициозных идей Nintendo, которую, по-хорошему, стоило забраковать еще на стадии планирования. По сути, R.O.B. (Robotic Operating Buddy) представлял собой маленького робота-компаньона, который мог бы играть в определенные игры вместе с живым человеком. Помощник должен был получать инструкции от консоли через световые сигналы телевизора, как аркадные пистолеты Zapper, и нажимать на определенные кнопки собственного геймпада. Как можно догадаться, на практике технологии были слишком отсталыми: R.O.B. мог играть лишь в две игры и делал это болезненно плохо. Что, впрочем, не помешало неудачному роботу стать крайне желанной игрушкой среди подростков.

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Маракасы Samba De Amigo

Ритм-гейм Samba De Amigo для Dreamcast предлагал игрокам танцевать в такт зажигательной музыке и отслеживал их движения при помощи сразу двух устройств. Первым был специальный коврик, а вторыми — пара подключенных к нему маракасов, которые нужно было трясти, попадая в ритм. Техническая реализация идеи была настолько удачной, что сейчас эти контроллеры стали очень раритетным товаром.

SEGA

Katana: The Soul

К релизу Onimusha 3: Demon Siege на PlayStation 2 фирма Hori выпустила коллекционный контроллер Katana: The Soul — как можно догадаться по названию, в виде катаны. Даже с ножнами и традиционной подставкой под клинок. Правда, играть на нем во что-либо почти невозможно. Крестовина и аналоговые стики кошмарно расположены, так что пройти на нем Onimusha 3 вряд ли получится.

National Videogame Museum

The Slime

Геймпад в виде улыбчивого синего слайма — еще один весьма ценный раритет. The Slime был выпущен в честь серии Dragon Quest: одной из старейших JRPG в истории, которая до сих пор пользуется огромной популярностью в Японии. Но, как и в случае со многими контроллерами необычной формы, The Slime страдает от плохой эргономики. Выпуклого, полукруглого слайма тяжело подолгу держать в руках, да и дотягиваться до крестовины не всегда комфортно. Тем не менее, в отличие от геймпада-катаны, он хотя бы выполняет свою задачу.

Push Square

Konami LaserScope

Konami тоже занималась инновациями в сфере абсурдных геймпадов, и LaserScope — пожалуй, главный результат деятельности студии. Он представлял собой гибрид гарнитуры, микрофона и светового пистолета, который надевался на голову. Чтобы попадать по целям, игроку необходимо было вертеть головой и выкрикивать команды во встроенный микрофон. LaserScope был едва работоспособен в качестве контроллера, но параллельно неплохо выполнял функции обычных наушников.

Reddit

Мохнатые геймпады Xbox

Microsoft не так давно тоже отличилась, причем компанию осмеял, наверное, весь Интернет. Перед премьерой фильма «Соник 2 в кино» студия представила коллекционное издание Xbox Series S с изображением Соника и Наклза, в комплекте с которым шли… Мохнатые контроллеры в двух расцветках, синей и красной. Думаем, никому не нужно объяснять, насколько это плохая идея: даже обычные геймпады, не покрытые шерстью, прекрасно собирают на себя пыль и грязь.

Microsoft

Steel Battalion Controller

Меха-симулятор Steel Battalion для оригинальной Xbox настолько стремился к реализму, что получил специальный контроллер в виде приборной панели робота. Он включал в себя 40 кнопок, отвечавших за различные функции меха, два аналоговых стика, рукоять передач и три педали для передвижения. Steel Battalion Controller был невероятно дорогим, но оправдывал свою стоимость невероятным эффектом погружения: ни одна другая игра не предлагала ничего подобного. Не предлагает и по сей день.