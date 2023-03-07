Всего 3% владельцев PlayStation перейдут на Xbox ради Call of Duty

По информации издания Axios, в январе Microsoft проводила опрос, согласно которому лишь 3% владельцев PlayStation будут готовы перейти на Xbox ради Call of Duty. Остальные менять консоль из-за франшизы не станут.

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Проводился ещё один опрос, но немного раньше, в декабре. В ходе него выяснилось, что среди фанатов Call of Duty 15% готовы перейти на Xbox, а 9% не против играть в игры франшизы на ПК в случае её эксклюзивности. Сама же Microsoft в очередной раз отметила, что не видит смысла лишать владельцев PlayStation свежих игр серии.

По словам вице-президента корпоративной группы Microsoft Римы Алайли, регуляторы слишком сильно переоценивают влияние Call of Duty на PlayStation. Она отметила, что даже без франшизы Sony останется в лидерах.