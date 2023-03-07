В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+7° в 
USD 75.47EUR 80.24
Войти в почту
54 минуты назад

Всего 3% владельцев PlayStation перейдут на Xbox ради Call of Duty

Чемпионат.com

По информации издания Axios, в январе Microsoft проводила опрос, согласно которому лишь 3% владельцев PlayStation будут готовы перейти на Xbox ради Call of Duty. Остальные менять консоль из-за франшизы не станут.

Всего 3% владельцев PlayStation перейдут на Xbox ради Call of Duty
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Проводился ещё один опрос, но немного раньше, в декабре. В ходе него выяснилось, что среди фанатов Call of Duty 15% готовы перейти на Xbox, а 9% не против играть в игры франшизы на ПК в случае её эксклюзивности. Сама же Microsoft в очередной раз отметила, что не видит смысла лишать владельцев PlayStation свежих игр серии.

По словам вице-президента корпоративной группы Microsoft Римы Алайли, регуляторы слишком сильно переоценивают влияние Call of Duty на PlayStation. Она отметила, что даже без франшизы Sony останется в лидерах.

Sony до сих пор выступает против поглощения, из-за чего у регуляторов и Евросоюза тоже возникают сомнения в необходимости этой сделки.

Игры,ЕС,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий