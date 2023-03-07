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18 минут назад

Из-за бага в Dota 2 можно выбрать двух одинаковых героев

Чемпионат.com

В обновлённом режиме игры Turbo в Dota 2 обнаружили серьёзную ошибку — она позволяет игрокам одной команды использовать двух одинаковых персонажей.

Из-за бага в Dota 2 можно выбрать двух одинаковых героев
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Баг появился случайно в одном из матчей: судя по всему, игроки из одной группы хотели обменять Magnus на Anti-Mage, однако в итоге обоим достался один и тот же персонаж. Ошибку можно вызвать специально, но работает это почему-то лишь в некоторых случаях.

Сегодня ночью в «Доте» вышло обновление «Смертная расплата». В игру добавили небольшой балансный патч 7.32e и нового персонажа Муэрту, а также тематический мини-ивент с косметическими наградами. Также был обновлён режим Turbo.

При этом Valve пообещала выпустить в конце апреля более глобальное обновление игрового процесса вместе с патчем 7.33.

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