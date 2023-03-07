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35 минут назад

Раскрыты проблемы шлема виртуальной реальности Sony PS VR2

Lenta.ru

Обладатели нового шлема виртуальной реальности от Sony рассказали о проблемах с контроллером гарнитуры. Об этом сообщает издание Android Central.

Раскрыты проблемы шлема виртуальной реальности Sony PS VR2
Фото: SonySony

Журналисты медиа обратили внимание на жалобы пользователей PS VR2, опубликованные на Reddit. По словам первых владельцев устройства, они заметили проблемы с контроллерами приставки. В частности, кнопки X и R2 могут перестать работать в некоторых играх. Спустя почти две недели раскрывающий проблемы девайса пост собрал 1,2 тысяч лайков и почти 3 тысячи комментариев, проблема имеет массовый характер.

«Когда я запускаю Call of the Mountain, игра меняет кнопки контроллера местами», — отметил пользователь под ником AstalderS.

Посетититель площадки под ником BoroPaul заявил, что Sony, которая публично не признает проблему VR-шлема и не предлагает решения, поступает «отвратительно».

Журналисты Android Central подтвердили, что Sony пока не прокомментировала проблемы PlayStation VR2. Тем не менее, некоторым пользователям девайса, которые связались с технической поддержкой, рассказали, что в ближайшее время компания выпустит обновление для шлема. Некоторые владельцы PS VR2 заметили, что в качестве временной меры исправления проблемы можно перезагрузить контроллеры или саму гарнитуру.

PlayStation VR2 поступила в широкую продажу 22 февраля, девайс оценили в 550 долларов или около 41 тысячи рублей. Ранее журналисты издания CNET одними из первых опубликовали обзор гарнитуры виртуальной реальности.

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