Релиз Hogwarts Legacy для PS4 и Xbox One опять перенесли

«Нас переполняет благодарность фанатам по всему миру за их теплый прием Hogwarts Legacy. Наша команда усердно работает над тем, чтобы обеспечить наилучший опыт на вех платформах, поэтому нам потребуется еще немного времени. Hogwarts Legacy выйдет на PS4 и Xbox One 5 мая 2023 года», — заявила команда разработчиков.