В новом сезоне Fortnite ожидается кроссовер со «Звездными войнами»

Инсайдер iFireMonkey утверждает, что в новом сезоне Fortnite пройдёт очередной кроссовер со «Звёздными войнами», в рамках которого игроки получат не только световые мечи, но и Силу.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

Если верить свежей информацией (но официально не подтверждённой), то Сила позволит игрокам поднимать своих врагов в воздух, высоко и далеко прыгать, пускать молнии, использовать телекинез и манипулировать органами внутри противников (Force Rip). Кроме того, инсайдер упоминает способности Force Script и Force Vacuum. Душить врагов, как это делал Дарт Вейдер, увы, не получится.

Напомним, что первый сезон четвёртой главы Fortnite завершается уже завтра, 8 марта. Второй сезон, который, по слухам, может называться MEGA, должен начаться через несколько дней.