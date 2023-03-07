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26 минут назад

Слух: в новом сезоне Fortnite пройдёт очередной кроссовер со «Звёздными войнами»

Игромания.руиещё 2

Инсайдер iFireMonkey утверждает, что в новом сезоне Fortnite пройдёт очередной кроссовер со «Звёздными войнами», в рамках которого игроки получат не только световые мечи, но и Силу.

В новом сезоне Fortnite ожидается кроссовер со «Звездными войнами»
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Если верить свежей информацией (но официально не подтверждённой), то Сила позволит игрокам поднимать своих врагов в воздух, высоко и далеко прыгать, пускать молнии, использовать телекинез и манипулировать органами внутри противников (Force Rip). Кроме того, инсайдер упоминает способности Force Script и Force Vacuum. Душить врагов, как это делал Дарт Вейдер, увы, не получится.

Напомним, что первый сезон четвёртой главы Fortnite завершается уже завтра, 8 марта. Второй сезон, который, по слухам, может называться MEGA, должен начаться через несколько дней.

Ранее в сети появилась информация, что новый сезон Fortnite принесёт с собой вид от первого лица, а датамайнеры рассказали о кроссоверах с Resident Evil и «Атакой титанов».

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