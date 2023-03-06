Генпрокуратура России признала Transparеncy International нежелательной организацией

Генеральная прокуратура России признала деятельность организации Transparеncy International со штаб-квартирой в Берлине нежелательной на территории страны.

В ведомстве заявили, что Transparеncy International формально выступает за борьбу с коррупцией, но вмешивается во внутренние дела России и представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности страны.