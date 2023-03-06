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53 минуты назад

Генпрокуратура России признала Transparеncy International нежелательной организацией

RT на русскомиещё 8

Генеральная прокуратура России признала деятельность организации Transparеncy International со штаб-квартирой в Берлине нежелательной на территории страны.

В ведомстве заявили, что Transparеncy International формально выступает за борьбу с коррупцией, но вмешивается во внутренние дела России и представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности страны.

Сведения об этом решении направили в Министерство юстиции России для внесения в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, которые признаны нежелательными в России.

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