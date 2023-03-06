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53 минуты назад

Инсайдер: Rockstar выпустит GTA VI в конце 2024 года

Газета.Ru

Компания Rockstar выпустит игру GTA VI не раньше конца 2024 года. Об этом сообщает портал Dexerto со ссылкой на слова инсайдера с никнеймом Tez2.

Инсайдер: Rockstar выпустит GTA VI в конце 2024 года
Фото: RockstarRockstar

Как отметил инсайдер, скорее всего, шестая часть популярной франшизы увидит свет в новогодний сезон 2024 года, но есть шанс, что ее выход сдвинется на начало 2025 года.

Задержка может быть обусловлена тем фактором, что Rockstar планирует вернуть всех разработчиков в офисы с удаленного режима работы, что может привести к увольнениям некоторых «талантливых сотрудников».

При этом, добавил Tez2, в данный момент разработчики «вырезают часть контента» из игры, чтобы успеть в вышеобозначенное релизное окно. По мнению инсайдера, вырезанный контент будет впоследствии добавлен в GTA VI, но уже после выхода в качестве DLC.

Grand Theft Auto (GTA) — серия игр от компании Rockstar. Является одной из самых коммерчески успешных медиафраншиз в индустрии компьютерных игр. Последняя часть основной серии — Grand Theft Auto V — вышла в 2013 году.

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