Инсайдер: Rockstar выпустит GTA VI в конце 2024 года

Компания Rockstar выпустит игру GTA VI не раньше конца 2024 года. Об этом сообщает портал Dexerto со ссылкой на слова инсайдера с никнеймом Tez2.

Фото: Rockstar Rockstar

Как отметил инсайдер, скорее всего, шестая часть популярной франшизы увидит свет в новогодний сезон 2024 года, но есть шанс, что ее выход сдвинется на начало 2025 года.

Задержка может быть обусловлена тем фактором, что Rockstar планирует вернуть всех разработчиков в офисы с удаленного режима работы, что может привести к увольнениям некоторых «талантливых сотрудников».

При этом, добавил Tez2, в данный момент разработчики «вырезают часть контента» из игры, чтобы успеть в вышеобозначенное релизное окно. По мнению инсайдера, вырезанный контент будет впоследствии добавлен в GTA VI, но уже после выхода в качестве DLC.