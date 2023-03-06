Новые драйвера NVIDIA ухудшают работу видеокарт

Журналист Том Уоррен в социальных сетях сообщил о своём наблюдении. Он отметил, что у многих владельцев ПК после обновления свежих драйверов NVIDIA увеличилась нагрузка на центральный процессор.

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По словам Уоррена, такое наблюдается у многих пользователей. Он посоветовал либо не обновляться, либо сделать откат к предыдущим драйверам, тогда нагрузка на процессор уменьшится. Таким образом, получится избежать проблему.