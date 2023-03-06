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33 минуты назад

Новые драйвера NVIDIA ухудшают работу видеокарт

Чемпионат.com

Журналист Том Уоррен в социальных сетях сообщил о своём наблюдении. Он отметил, что у многих владельцев ПК после обновления свежих драйверов NVIDIA увеличилась нагрузка на центральный процессор.

Новые драйвера NVIDIA ухудшают работу видеокарт
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

По словам Уоррена, такое наблюдается у многих пользователей. Он посоветовал либо не обновляться, либо сделать откат к предыдущим драйверам, тогда нагрузка на процессор уменьшится. Таким образом, получится избежать проблему.

Пользователи в комментариях отмечают, что откат действительно помог снизить нагрузку на процессор. По словам людей, они удивились, когда увидели в процессе NVIDIA Container прирост нагрузки в 10%, но теперь вопрос решился. Сам Уоррен тоже отметил, что после личной проверки всё нормализовалось.

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