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1 час назад

В сети появились новые подробности режима «Заражение» для Halo Infinite

Игромания.ру

Ранее в сеть утёк игровой процесс режима Infected («Заражение»), который по слухам, может появиться в Halo Infinite в новом сезоне. Инсайдер Unseen Halo, опубликовавший оригинальное видео, утверждает, что «Заражение» действительно «стоит ждать» и что «на сегодняшний день это самый увлекательный игровой режим для Halo Infinite — даже в одиночном прохождении с ботами».

Появились новые подробности режима «Заражение» для Halo Infinite
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Вместе с этим Unseen Halo поделился и другими подробностями режима. По его словам, альфа-зомби вернутся с защитным экраном, а другие зомби будут вести себя иначе и даже смогут могут телепортироваться. Кроме того, инсайдер утверждает, что «последний выживший Спартанец станет кем-то вроде Джаггернаута».

Напомним, что третий сезон Halo Infinite стартует уже завтра, 7 марта, и, по планам, продлится до 27 июня. В нём игроков ждут: новый боевой пропуск на 100 уровней, новый режим, экипировка и косметические предметы.

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