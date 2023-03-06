Появились новые подробности режима «Заражение» для Halo Infinite

Ранее в сеть утёк игровой процесс режима Infected («Заражение»), который по слухам, может появиться в Halo Infinite в новом сезоне. Инсайдер Unseen Halo, опубликовавший оригинальное видео, утверждает, что «Заражение» действительно «стоит ждать» и что «на сегодняшний день это самый увлекательный игровой режим для Halo Infinite — даже в одиночном прохождении с ботами».

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

Вместе с этим Unseen Halo поделился и другими подробностями режима. По его словам, альфа-зомби вернутся с защитным экраном, а другие зомби будут вести себя иначе и даже смогут могут телепортироваться. Кроме того, инсайдер утверждает, что «последний выживший Спартанец станет кем-то вроде Джаггернаута».