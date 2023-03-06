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1 час назад

Авторы Workers and Resources: Soviet Republic пострадали от обозлившегося фаната

Игромания.ру

Создатели градостроительного симулятора Workers & Resources: Soviet Republic из независимой студии 3Division смогли вернуть свой проект в Steam после неприятного инцидента.

Обозлившийся фанат навредил авторам Workers and Resources: Soviet Republic
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Дело в том, что один из поклонников игры объявил её разработчикам настоящую войну. Сообщается, что этот пользователь, являющийся юристом, использовал все возможные юридические рычаги, чтобы причинить ущерб 3Division. В итоге он смог навредить YouTube-каналу студии и их официальному сайту, а также добиться удаления самой игры из Steam.

Согласно заявлению 3Division, пользователь-вредитель был когда-то «уважаемый членом сообщества». В прошлом он создал руководство по более реалистичной игре в Workers & Resources: Soviet Republic, и, несмотря на то, что разработчики уже работали над схожим игровым режимом, его имя было решено добавить в титры симулятора.

Утверждается, что игрок начал свою зловредную кампанию после того, как ему сообщили, что его имя появится в титрах только после завершения и релиза режима — не раньше. Как можно догадаться, благодарное упоминание нарушителю больше не светит.

3Division выразила признательность остальным фанатам за поддержку, терпение и понимание. Workers & Resources: Soviet Republic официально вернулась в Steam, а сами разработчики наконец могут оставить неприятную ситуацию позади.

В настоящее время команда работает над внутриигровым управлением отходами, сносом зданий, поддержкой модов, исследовательскими программами для университетов, удобрениями для полей и другими функциями.

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