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1 час назад

В Австрии лутбоксы в FIFA приравняли к азартным играм

Чемпионат.com

По информации Games Wirtschaft, австрийский суд заявил, что лутбоксы в FIFA можно отнести к азартным играм. В суде призвали Sony вернуть деньги игрокам, которые потратили на них свои средства. В их числе был и несовершеннолетний геймер.

В Австрии лутбоксы в FIFA приравняли к азартным играм
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Отмечается, что возможность тратить деньги на лутбоксы в FIFA нарушает законодательство Австрии об азартных играх. Именно из-за этого Sony решили привлечь к ответственности.

Согласно решению суда, Sony обязана выплатить € 338,26. Несмотря на запрос суда, компания ещё на него не ответила. Возможно, Sony подаст апелляцию, но информации об этом пока что нет.

Вопрос лутбоксов в играх в последние несколько лет встаёт особенно остро. Некоторые считают лутбоксы аналогом азартных игр, как, например, то же казино.

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